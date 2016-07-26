Пассажиров красноярских такси застрахуют от несчастных случаев

5 октября при поддержке компании ВТБ Страхование Яндекс.Такси начинает тестировать программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в 11 регионах России.

Страховая программа действует в Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской и Томской областях, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Татарстане и Чувашии.

Страховка распространяется на поездки, заказанные в сервисе. Максимальная сумма компенсации составляет 2 млн рублей. На эти средства на время поездки застрахован как водитель, так и каждый находящийся в автомобиле пассажир.

Сергей Конкин, заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Сотрудничество Яндекс.Такси со страховой компанией позволит обеспечить страховой защитой водителя и пассажиров. Уверен, что дополнительное страхование жизни и здоровья имеет хорошие перспективы и будет востребовано со стороны пассажиров такси. Данный проект — важный шаг не только для сервисов такси, но и для страхового рынка».

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«Стандартная процедура получения страховых выплат по полису ОСАГО может показаться сложной и запутанной. Мы упрощаем и ускоряем этот процесс, радикально увеличиваем сумму компенсаций и распространяем нашу страховку не только на пассажиров, но и на водителей», — говорит Тигран Худавердян, генеральный директор Яндекс.Такси.

В 2018 году программа страхования Яндекс.Такси будет запущена во всех регионах, где работает сервис. Запуск программы не приведёт к росту тарифов на поездки или комиссии для водителей — все страховые взносы компания оплачивает за свой счёт. Страховая программа предусматривает упрощенную и ускоренную систему выплаты компенсаций.

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