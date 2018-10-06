Под покровом ночи преступники в масках украли из банкомата в сельсовете 2 миллиона

В Богучанском районе трое злоумышленников похитили из банкомата 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Инцидент произошел в деревне Осиновый Мыс в ночь с 4 на 5 октября.

Нападению подвергся банкомат, установленный в здании администрации сельского совета. Трое мужчин в камуфляжной форме и масках связали двоих охранников, взломали банкомат и похитили из него деньги.

Задержать их пока не удалось.

«На поиск злоумышленников ориентированы наружные наряды полиции Богучанского, Абанского, Канского, Рыбинского районов, разыскиваются возможные свидетели преступления, проводится подворный обход с целью установления возможных очевидцев, проверяются лица, ранее судимые за аналогичные преступления», — рассказали в полиции.

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