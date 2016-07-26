В Красноярске открылся Городской форум

В краевом центре начал работу XIII Красноярский городской форум, сообщили в пресс-службе мэрии. Его участниками стали активные горожане, эксперты, педагоги и представители общественных организаций.

Тема Красноярского городского форума — «Город и дети» — стала лейтмотивом церемонии открытия. Участники форума познакомились с уникальными практиками работы с детьми, которые можно назвать визитными карточками Красноярска.

Так, в краевой столице, с 1976 года существует единственная, работающая со времен СССР, и первая в России образовательная практика — Красноярская летняя школа (КЛШ). Ее сотрудники, приглашенные на сцену, рассказали участникам Форума о традициях летней школы, своими воспоминаниями поделились выпускники КЛШ, которые сегодня являются руководителями различных практик, базирующихся на площадках Красноярской летней школы.

На пленарном заседании участники городского форума познакомились с педагогами детского сада № 50, а также с представителями коллектива спортивного комплекса по месту жительства «Звездный». Опытом работы с творчески одаренными детьми поделилась преподаватель детской музыкальной школы № 2, основатель и руководитель детского коллектива «Красноярск Sax-band» Юлия Баранова. Координатор проекта «Лето в Красноярске», руководитель молодежного экскурсионного агентства «Центра путешественников» Евгения Толмакаева и инструктор-гид проекта Анастасия Кочеткова рассказали об особенностях реализуемого ими проекта.

Свою уникальную практику работы с детьми участникам форума презентовал коллектив центра экстремального спорта «Спортэкс». Чемпион России по трикингу 2013 и 2017 годов Илья Вторин в своем выступлении отметил: «Подарите детям мечту — тогда они будут по-настоящему счастливы!».

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Пленарное заседание Красноярского городского форума, по мнению его участников, стало своеобразным исследованием детского счастья, которое продолжится на дискуссионных площадках по самым актуальным темам. Участники, эксперты обсудят вопросы образования в современной школе, практики эффективной профориентации, родительское просвещение, диагностику спортивной одаренности, развитие дошкольников, бизнес-проекты в сфере образования, а также представят конкретные предложения по их реализации.

Обращаясь к участникам форума, мэр Красноярска Эдхам Акбулатов отметил:

«В Красноярске проживают более 207 тысяч детей. Причем за пять лет количество юных красноярцев увеличилось на 40 тысяч. Город растет, развивается. Как сделать, чтобы Красноярск был дружелюбен для детей? Существует множество урбанистических тестов, один из них — «Эскимо». Его суть заключается в том, что если 8-летний ребенок может самостоятельно отправиться в магазин за мороженым и вернуться домой до того, как оно растает, — велика вероятность, что район, в котором он живёт, неплохо спланирован. Но это только один из тестов. Вы знаете, что я часто общаюсь с юными горожанами, на одной из таких встреч, ребята поделились своим видением развития Красноярска. Им хотелось бы, чтобы общественные места, парки, скверы, спортивные площадки были открытыми и доступными для всех. Чтобы дети могли иметь «свой» уголок для свободной игры, а также создавать собственные событиях города. Рассчитываю, что в рамках нашего городского форума с участием, в первую очередь, педагогов, родителей, самих детей мы сможем найти решения, важные для дальнейшего развития Красноярска, для формирования дружественной детям городской

Завтра XIII Красноярский городской форум будет полностью посвящен детям. Во дворцах культуры, молодёжных, детских и спортивных центрах города пройдут Дни открытых дверей, в рамках которых для юных красноярцев будут организованы мастер-классы, показательные вступления и ознакомительные экскурсии.

Итоги форума будут подведены 9 октября. Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн по ссылке.

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