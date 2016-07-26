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Участниками Красноярского городского форума станут дети
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Участниками Красноярского городского форума станут дети

27 сентября 18:21
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Красноярск готовится к проведению XIII городского форума на тему «Город и дети», который состоится 6 и 7 октября. Впервые его участниками наравне со взрослыми станут дети, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Открытие форума состоится 6 октября в конгресс-холле СФУ в 11.00. В 14.00 начнут работу переговорные площадки, на которых взрослые будут говорить о детях. Состоится множество круглых столов, будут представлены практики работы с детьми.

«Спектр тем, которые будут обсуждаться, достаточно широкий, — говорит заместитель руководителя департамента главы города Денис Антонов. — Это вопросы работы с творчески и спортивно одарёнными детьми, вопросы поддержки детей с особенностями развития, участие бизнеса в развитии и содержании образования, не обойдём актуальную тему благоустройства городской среды для детей — дворовых и общественных пространств».

Во второй день форума, 7 октября, главным действующим лицом станет подрастающее поколение. В этот день практически все учреждения социальной сферы: библиотеки, дворцы культуры, молодёжные центры, учреждения дополнительного образования откроют свои двери для учеников 6-7 классов. Для детей уже разработана интересная программа широкого спектра: мастер-классы по рисованию, ушу, восточным танцам, 3D-графике, самообороне, скалолазанию.

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Школьников ждет обучение цирковым номерам, гонки роботов, интерактивные игры, уроки мужества, техноквест «Мозгоускорители», тренинг по актерскому мастерству, соревнования по бочче, йога-тренинг по предупреждению агрессии, а также аэрохоккей, игра-симулятор «Горные лыжи», рисование светом, горно-штурмовая подготовка, файрбол и керлинг.

«Общей целью участников всех мероприятий форума является стремление показать те практики, которые сегодня реализуются в Красноярске по разным направлениям, — говорит Денис Антонов. — В таком согласованном формате нужно постараться выработать предложения по их дальнейшему совершенствованию. Не исключаю, что в ходе форума будут выработаны какие-то новые практики работы с детьми».

«Тема нынешнего форума сверхактуальна — „Город и дети“, — отмечает Ольга Карлова, профессор СФУ, генеральный директор Фонда развития Сибири, модератор площадки форума „Обучение и форматы интересного: лучшие практики и методические ресурсы“. — Мы хотим познакомиться здесь с уникальными практиками работы с детьми, которые существуют только в Красноярске. Очевидно: какие условия развития и задачи детства мы проектируем в нашем городе, такое будущее в конечном счёте мы и построим в Красноярске. И в этом смысле правильно и важно привлечь к участию в форуме подростков. Их мнение о городе, представление о будущем краевого центра не менее ценно мнения серьёзных экспертов».

Одним из ярких событий форума станет награждение инициативных граждан — победителей первого в истории города конкурса «Красноярск рукотворный», который проводится по инициативе мэра Эдхама Акбулатова. В номинациях конкурса: «Волонтерство», «Подвижничество», «Простор для творчества» принимают участие 100 человек. Из них 8 станут победителями. В рамках форума каждому из них вручат премии в размере 100 тысяч рублей.

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«Очень здорово, что в Красноярске появился такой конкурс для людей, которые делают наш город лучше, реализовывают свои общественные инициативы. Это активные люди, неравнодушные к жизни Красноярска и красноярцев», — отметила депутат красноярского Горсовета, член комиссии по рассмотрению кандидатур для награждения премией главы города «Красноярск рукотворный» Елена Курамшина.

9 октября в 14.00 в формате онлайн-конференции модераторы площадок подведут итоги XIII Красноярского городского форума.

Организаторы форума приглашают всех неравнодушных красноярцев принять в нём участие, предварительно определив для себя наиболее интересную площадку. С подробной программой Красноярского городского форума можно ознакомиться на сайте администрации.

Карлова Ольга Анатольевна
Карлова Ольга Анатольевна
Заместитель главы г. Красноярска
Курамшина Елена Вячеславовна
Курамшина Елена Вячеславовна
Депутат Горсовета Красноярска

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