Красноярцам предлагают решить, какие спектакли нужно показывать в ТЮЗе

В Красноярске стартовала Лаборатория актуальной драматургии и режиссуры «ВЕШАЛКА». Она проходит ежегодно и открывает сезон в Театре юного зрителя. В этом году она называется «Сказочная ВЕШАЛКА» и является частью программы II Фестиваля юного зрителя «Язык Мира».

Во время лаборатории 4 режиссёра из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Кишинёва вместе с артистами Красноярского ТЮЗа в течение пяти дней создадут эскизы детских спектаклей. Постановки будут в разных жанрах, но все так или иначе связаны с темой сказок.

Отметим, у зрителей будет уникальный шанс увидеть, что получилось во время лаборатории, обсудить результат вместе с театральными экспертами и решить судьбу постановок (формат предполагает голосование — оставить спектакль в репертуаре театра или нет). Некоторые работы больше никто никогда не увидит. А лучший эскиз лаборатории вскоре станет настоящим спектаклем и пополнит репертуар. Показы и обсуждения эскизов лаборатории состоятся 12 и13 октября.

12 октября в 17:00 покажут эскиз спектакля «Ёжик в тумане», режиссёр и хореограф Ирина Ткаченко (Пермь). Один из спектаклей Ирины Ткаченко, «Сказка о царе Салтане», был включен в программу «Детский weekend» фестиваля «Золотая маска», а также стал лауреатом национальной театральной премии «Арлекин» в четырёх номинациях. В 19:00 можно будет увидеть эскиз спектакля «Крысолов», режиссёр Анна Иванова-Брашинская (Санкт-Петербург).

13 октября в 16:00 пройдет показ и обсуждение эскиза спектакля «Маугли», режиссёр Дмитрий Акриш (Кишинёв, Молдова), в 18:00 — показ и обсуждение эскиза спектакля-мюзикла «Мэри Поппинс», режиссёр Елизавета Бондарь (Москва).

Вход на показы свободный, по предварительной записи. Заявку можно оставить в группе театра. Внимание: количество мест ограничено.

Напомним, Фестиваль юного зрителя «Язык Мира» — ежегодный проект Красноярского ТЮЗа, представляющий лучшие образцы современного искусства, адресованного детям. Тема нынешнего фестиваля — сказки во всём их многообразии: старинные и современные, отечественные и зарубежные, народные и авторские.