В красноярских магазинах появились пельмени из настоящего мяса

В супермаркеты Красноярска начались поставки натуральных полуфабрикатов местного производства уже известной торговой марки «Село Родное». Ранее покупатели уже успели оценить качество молочных продуктов этой марки.

Производство находится в экологически чистом Сухобузимском районе в 80 км от Красноярска. Общее поголовье скота составляет более 4100 единиц. Кормят животных производители сами, собственными заготовленными кормами. Производство — полного цикла. Все необходимые для полуфабрикатов натуральные ингредиенты — мясо, творог, муку, яйца — производители изготавливают сами. Это напрямую влияет на качество продукта.

Каждая партия полуфабрикатов «Село Родное» обязательно проходит строгую проверку качества перед отправкой в торговые сети. Например, пельмени «Элитные» изготовлены исключительно по ГОСТу. В них более 80 % начинки — натуральное мясо. В тесте тоже ничего лишнего, кроме муки, воды и яиц. Также в ассортименте есть натуральные котлеты, блинчики с мясом и рисом, блинчики с творогом и вареники с творогом. В октябре на прилавках также появятся зразы с сыром.

Приобрести полуфабрикаты можно в супермаркетах «Красный яр» и гипермаркетах «Аллея». Более подробная информация на официальном сайте, в группах «ВКонтакте» и Facebook, а также по телефону (391) 2-888-928.