В Красноярске закрывают дачные маршруты

С 16 октября в Красноярске закроют сезонные автобусные маршруты, сообщили в пресс-службе департамента транспорта городской администрации.

В краевом центре прекратят движение следующие маршруты:

№ 18С «ОАО „Красфарма“ — Сады»;

№ 40А «Автовокзал „Восточный“ — Мичурина — Полигон»;

№ 40С «Автовокзал „Восточный“ — Сады — Полигон»;

№ 54 «Предмостная площадь — Садовое общество «Южное»;

№ 59 «Предмостная площадь — ул. Глинки».

Также с 16 октября прекращается движение автобусного маршрута № 37 от конечного остановочного пункта «пос. Базаиха» до о/л «Гренада». Автобус будет ездить по установленной схеме «Железнодорожный вокзал — пос. Базаиха».

С 16 по 31 октября автобусный маршрут № 40 «Предмостная площадь — Полигон» будет работать только в выходные дни. С 1 ноября движение этого маршрута прекратится.

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Учитывая пожелания горожан, по выходным и праздничным дням с 16 октября продолжит работу автобусный маршрут № 18 «Предмостная площадь — Сады» до остановочного пункта «Сады». Расписание движения размещено в автобусах указанных маршрутов и на остановке «Предмостная площадь».

На маршруте № 14 «Железнодорожный вокзал — пос. Овинный» количество автобусов сокращается на 1 единицу.

Информацию о движении автобусов можно узнать круглосуточно в Центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта по телефону: (391) 256-84-00, в Call-центре: (391) 223-55-56 или на сайте «Красноярскгортранс». Жалобы и пожелания по работе городского пассажирского транспорта можно оставить, позвонив по телефону: (391) 256-84-04.