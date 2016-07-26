Специалисты СУЭК принимают участие в экологической конференции в Красноярске

В Красноярске 12-13 октября проходит VI экологическая конференция по теме «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере». Ее участниками стали представители крупнейших промышленных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории края.

От Сибирской угольной энергетической компании в мероприятии принимают участие технические руководители АО «СУЭК -Красноярск» и экологи Бородинского, Березовского и Назаровского угольных разрезов.

Специалисты компании выступят в тематических секциях «Общество и производство: социально-экологическая ответственность бизнеса» и «Переход на наилучшие доступные технологии как основа снижения негативного воздействия на окружающую среду». Как рассказал технический директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко, уже на стадии проектирования угольщики стараются минимизировать риски воздействия на окружающую среду либо полностью исключить их воздействие.

«Сегодня мы реализуем глобальные проекты по очистке карьерных вод, восстановлению земель, полному исключению производственных отходов. Так, совместно с нашими крупнейшими потребителями мы планируем внедрить проект по использованию золошлаковых отходов для заполнения выработанного пространства угольных разрезов при их рекультивации. Новый подход будет использоваться и при восстановлении земель: по европейскому опыту мы будем обустраивать на таких участках рекреационные зоны с водоемами, парковыми зонами, что позволит создать новые места для семейного отдыха в наших моногородах, тем самым повышая их социальный статус», — пояснил Евгений Евтушенко.

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Добавим, экологическая конференция впервые организована в Красноярске. Ранее местом ее проведения был город Норильск. Форум объединил около 200 участников — представителей власти, крупнейших промышленных предприятий края, контролирующих органов, научного сообщества, общественных организаций. Площадкой мероприятия стала Научная библиотека Сибирского федерального университета.

По мнению ректора СФУ Евгения Ваганова, очень важно, что в Год экологии площадкой для обсуждения такой серьезной, актуальной для каждой российской территории темы, как защита окружающей среды, стало именно учебное учреждение.

«Сохранение экологии — это задача стратегическая, на многие годы вперед. А у нас в вузе как раз обучаются специалисты, которым в будущем предстоит выстраивать компромисс между бизнесом и окружающей средой, создавать и внедрять технологии, работающие на пользу природы», — подчеркнул ректор.

Организаторами экологической конференции выступают компания «Норникель», Сибирский федеральный университет и АНО «Научно-исследовательский институт проблем экологии».