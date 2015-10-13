Красноярский край за три года реализует крупные дорожные инвестпроекты

С 2018 по 2020 годы в Красноярском крае продолжится реализация крупных инвестиционных проектов дорожно-транспортного комплекса.

В краевом правительстве утвердили сразу две программы по развитию дорожно-транспортной отрасли региона. Это государственная программа «Развитие транспортной системы Красноярского края на 2018-2020 годы», которая включает мероприятия с расходными обязательствами, а также отраслевая программа «Развитие транспорта Красноярского края на 2018-2020 годы», в которой содержатся стратегические планы работы всех предприятий в сфере автомобильного, воздушного, водного и железнодорожного транспорта.

Госпрограмма «Развитие транспортной системы» разделена на несколько подпрограмм — «Дороги Красноярья», «Развитие транспортного комплекса Красноярского края», «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» и «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации» (федеральный проект «Безопасные и качественные дороги»). Общий объем финансирования программы за три года за счет средств федерального и краевого бюджетов составит порядка 43 млрд рублей.

Значительная часть расходов намечена по подпрограмме «Дороги Красноярья». В 2018 году на её реализацию запланировано финансирование — 11,3 млрд рублей.

Одной из основных ежегодных статей расходов этой подпрограммы является содержание автодорог. В следующем году на приведение в порядок региональных и муниципальных трасс выделят 5,4 млрд рублей. Продолжится строительство объектов Универсиады-2019: автодороги в створе улицы Волочаевской от улицы Дубровинского до улицы Копылова, возведение многоуровневой развязки в микрорайоне «Тихие Зори». В планах продолжение ремонта автодороги Епишино — Северо-Енисейский. В следующем году запланирован ввод в эксплуатацию после реконструкции моста через протоку Енисея в Минусинске.

Еще 2 млрд рублей выделят на дорожное хозяйство по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». При реализации проекта в 2018 году уделят внимание капиталоемким объектам, например, строительству двух надземных пешеходных переходов в Красноярске в районе многофункционального спорткомплекса «Арена. Север» и ледовой арены на улице Партизана Железняка.

На ремонт дорог в рамках подпрограмм «Дороги Красноярья» и «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации» определена сумма 4,5 млрд рублей, из которой миллиард пойдет на ремонт улиц и городов в районах края, более 2 млрд рублей запланировано на ремонтные работы региональных трасс, 1,2 млрд рублей выделяется на ремонт улично-дорожной сети в Красноярске.

В итоге на все дорожные мероприятия в 2018 году запланировано 13,3 млрд рублей. Эти суммы сопоставимы с уровнем затрат на отрасль в текущем году.

Среди новых мероприятий подпрограммы «Развитие транспортного комплекса Красноярского края» — приобретение для нужд XXIX Зимней универсиады в Красноярске 100 автобусов и 8 троллейбусов, которые впоследствии будут обслуживать городские, пригородные и междугородные маршруты.

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Для дальнейшего развития системы фото- и видеофиксации в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» в следующем году выделят порядка 100 млн рублей на установку 25 рубежей контроля в Красноярске.

К 2020 году ожидается увеличение объема транспортных услуг на 24,5 %, перевезённых грузов — на 5 %.

Кроме того, в течение трех лет в отрасли реализуют крупные инвестиционные проекты региона. Продолжится реконструкция взлетно-посадочной полосы в норильском аэропорту «Алыкель». Красноярская железная дорога проведет реконструкцию по увеличению пропускной способности линии Междуреченск-Тайшет — участка южного хода Красноярской магистрали.