На Пашенном и в Солнечном открыли новые дороги

В красноярских микрорайонах Пашенный и Солнечный введены в эксплуатацию новые дороги, сообщили в пресс-службе департамента градостроительства городской администрации.

Новые дороги имеют небольшую протяжённость — порядка 500 м. Одна дорога связала улицу 60 лет образования СССР с проспектом Молодёжный, другая — улицу Ярыгинский проезд и существующий участок улицы Карамзина в районе жилого дома № 13. Кроме того, построенный участок по ул. Карамзина обеспечил транспортную доступность для пожарной части № 20, а в перспективе должен соединиться с ул. Гладкова.

Движение транспорта по обеим дорогам организовано по двум полосам. Для этого нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Для пешеходов есть тротуары, отделенные от дороги газоном. Для маломобильных граждан на тротуарах выложена тактильная плитка. Также для пешеходов оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы, вместе с дорожным полотном построена ливневая канализация, установлены уличные светильники, обустроены парковочные места.

«Прежде, чем было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, дороги прошли многочисленные проверки на качество и в итоговом варианте получили заключение органа государственного надзора о соответствии выполненных работ всем строительным нормам и правилам», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Михаил Зуевский.

В этом году, кроме названных выше дорог, началось строительство дороги в микрорайоне «Тихие зори», которая обеспечит подъезд к будущему ледовому дворцу «Арена Платинум», а также к возводимым рядом с ней новостройкам. На днях началось строительство ещё одной дороги в районе улиц Ястынская и Мате Залки, сейчас она имеет грунтовое покрытие.