Дайджест Newslab.ru за 13 октября: Меньше преступность, больше пробки

Столичный эколог поругал Красноярск за «автохлам» и плохой бензин. Роман Пукалов, общаясь с журналистами, признался, что за год не дышал выхлопными газами столько, сколько в Красноярске за один вечер.

«Я улетела за своей любовью»: приключения Кристины в Будапеште Newslab.ru продолжает искать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. История Кристины Нестеровой кому-то покажется банальной — 5 лет назад она влюбилась, а после переехала к мужу в Будапешт и родила ему двух дочек. Но беседа с ней получилась искренней и познавательной — например, мы узнали, что венгерский язык входит в десятку самых сложных в мире!

Кино на выходных: Том Круз с кокаином, «Салют-7» и проблемы с сердцем Молодой пилот купается в грязных деньгах, наши снова выходят в космос, врач «скорой» жертвует всем, а пони гарцуют на большом экране. Newslab.ru рассказывает о главных кинопремьерах недели. Трейлеры прилагаются.

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