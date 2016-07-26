Красноярск два дня задыхается в пробках: в мэрии не комментируют

В пресс-службе администрации Красноярска не смогли пояснить, чем вызваны вечерние заторы в центре города. Два дня подряд, 11 и 12 октября, сервис «Яндекс.Пробки» фиксировал 9-балльные пробки на дорогах. Красноярцы жаловались, что простаивают в них и тратят больше часа на то, чтобы добраться до дома.

В пресс-службе ГИБДД сообщали СМИ, что серьезных аварий, которые могли бы осложнить дорожную обстановку в городе, по вечерам не было. В качестве одной из версий вечерних пробок называлось то, что они могли появиться из-за перенастройки режима работы городских светофоров.

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В пресс-службе мэрии Newslab.ru сегодня сообщили, что не могут прокомментировать эту информацию: «Вы можете задать этот вопрос на пресс-конференции представителей департамента. Я не могу на него ответить».

Отметим, дополнительные сложности могли появиться из-за перекрытых улиц. С сегодняшнего дня из-за ремонта труб на 10 дней ограничат движение на ул. Горького и Ады Лебедевой.