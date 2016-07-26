Медведь разгуливал по поселку под Красноярском (видео)

В поселке Памяти 13 Борцов, расположенном в 50 км от Красноярска, медведь вышел к людям. О том, что по улицам поселка разгуливает опасный зверь, сообщил очевидец. Мужчина опубликовал в социальной сети видеозапись, на которой видно, как медвежонок ходит по поселку. По словам свидетеля, он встретил опасного зверя 14 октября на улице Советской, позже медведя заметили и на другой улице.

Мужчина, который сидел в машине, стал подзывать к себе медвежонка, но тот не обратил внимания: зверь перешел дорогу и направился в лес. Очевидец добавил, что медведицу он не заметил.

Напомним, это не первый случай, когда в рядом с Красноярском появляются опасные хищники. В начале октября в полиции сообщали о том, что в окрестностях Дивногорска жители 14 раз встречали медведей.

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Ранее молодому красноярскому спортсмену пришлось спасаться на дереве от медведя, которого он встретил в черте города, неподалеку от лыжного стадиона «Ветлужанка» (улица Елены Стасовой, 65).