В Красноярске полицейские поймали пьяную женщину и наркомана (видео)

В Красноярске инспекторы полка ДПС подвели итоги масштабной проверки автомобилистов на трезвость. Рейд «Нетрезвый водитель» прошел на минувших выходных в микрорайоне Северный. В ночь с пятницы на субботу дорожные полицейские перекрывали улицу 9 Мая в обе стороны и проверяли каждого водителя.

Автолюбителям, чье состояние вызывало подозрение у полицейских, предлагалось пройти тест на алкоголь с помощью специального прибора. Инспекторы задержали нетрезвую автоледи, которая уверяла, что выпила совсем немного, однако прибор показал сильное состояние опьянения. Красноярка призналась, что выпила три бокала виски с колой.

Также во время рейда инспекторы задержали одного из пассажиров с признаками наркотического опьянения. При проверке молодой человек оказал сопротивление сотрудникам полиции: он вел себя агрессивно и попытался убежать.

За два часа, в течение которых проходил рейд, автоинспекторы задержали 8 нетрезвых водителей и выявили 5 фактов незаконной перевозки и хранения наркотических веществ.

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что всего за минувшие выходные на дорогах Красноярска поймали 65 пьяных водителей.

Автоинспекторы отмечают, что за 9 месяцев текущего года в городе выявлено 4945 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Из них в 921 случае возбуждены уголовные дела за повторную езду в нетрезвом виде.