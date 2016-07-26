Красноярское автотранспортное предприятие № 2 продолжит свою работу

Муниципальное пассажирское автотранспортное предприятие № 2 продолжает осуществлять работу на рынке пассажирских перевозок Красноярска, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Учитывая обращение коллектива муниципального пассажирского автотранспортного предприятия № 2, главой города Эдхамом Акбулатовым принято решение об отмене постановления о реорганизации МП «КПАТП № 2».

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В целях сохранения предприятия назначен исполняющий обязанности руководителя предприятия, имеющий опыт антикризисного управления. Перед коллективом стоит задача максимально повысить эффективность деятельности предприятия, обеспечить выполнение норм и условий трудового законодательства и должностных обязанностей.

Департамент транспорта взял под особый контроль дальнейшую работу МП «КПАТП № 2».