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Один из кандидатов в мэры Красноярска подал в суд на председателя конкурсной комиссии
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В Красноярском крае

Один из кандидатов в мэры Красноярска подал в суд на председателя конкурсной комиссии

17 октября 14:46
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Кандидат на пост главы Красноярска Анастасия Курдюкова, которую не допустили до участия в конкурсе, подала в суд на председателя комиссии и.о. министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолия Цыкалова.

Она требует признать его действия незаконными и позволить ей претендовать на пост мэра.

Дело в том, что причиной отказа в допуске Курдюковой к конкурсу стали не полностью заполненные документы — в частности, в сведениях о доходах не была указана их точная сумма. Принимать декларацию в таком виде комиссия не имела права. Однако приняла без замечаний.

«Они должны были здесь же обратить на это внимание и принять надлежащим образом оформленную справку», — говорит Курдюкова.

В итоге не до конца оформленные документы попали на рассмотрение конкурсной комиссии, которая и решила исключить Курдюкову из предвыборной гонки.

Теперь, бывший уже претендент на кресло главы города, написала заявление в Центральный районный суд Красноярска, а также обратилась в краевую прокуратуру и Следственный комитет.

Первое заседание суда состоится уже завтра — 18 октября 2017.

Напомним, что помимо Анастасии Курдюковой, работающей главным специалистом отдела формирования и управления объектами инженерной инфра­структуры департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска, конкурсная комиссия не допустила до участия в отборе кандидатов на пост мэра Красноярска еще двух человек: Александра Потылицына, известного как «вечный» кандидат в градоначальники и Андрея Попова, род занятий которого остался тайной.

После этого количество претендентов сократилось до десяти — они-то и предстали перед конкурсной комиссией 11 октября 2017 года. В следующий же круг прошли лишь четверо из них: Сергей Еремин, Владислав Логинов, Эдхам Акбулатов и Владимир Егоров, которых ждет сессия Красноярского горсовета 24 октября этого года.

Цыкалов Анатолий Григорьевич
Цыкалов Анатолий Григорьевич
И.о. министра промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
Еремин Сергей Васильевич
Еремин Сергей Васильевич
И.о. министра транспорта Красноярского края
Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Глава администрации Советского района Красноярска
Егоров Владимир Владимирович
Егоров Владимир Владимирович
Депутат Горсовета Красноярска, генеральный директор ОАО «Сибиряк»

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