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Кандидатов в мэры Красноярска стало меньше
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Кандидатов в мэры Красноярска стало меньше

9 октября 18:23
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Количество кандидатов, претендующих на пост главы Красноярска, сократилось до 10. Такое решение приняла конкурсная комиссия на сегодняшнем заседании.

Предвыборную гонку покинули:

  • Анастасия Курдюкова, главный специалист отдела формирования и управления объектами инженерной инфра­структуры департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска;
  • Александр Потылицын, «вечный» кандидат в градоначальники;
  • Андрей Попов, кандидат с неизвестным родом занятий.

Причиной их исключения стали проблемы с документами: Курдюкова неверно заполнила сведения о доходах, а Потылицын и Попов — не предоставили их полный пакет.

Оставшиеся десять кандидатов предстанут перед конкурсной комиссией 11 октября, когда и пройдет конкурс. По его итогам, набравшие наибольшее количество баллов претенденты на пост мэра, предстанут перед сессией горсовета, которая предварительно назначена на 24 октября этого года.

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