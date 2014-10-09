Кандидатов в мэры Красноярска стало меньше

Количество кандидатов, претендующих на пост главы Красноярска, сократилось до 10. Такое решение приняла конкурсная комиссия на сегодняшнем заседании.
Предвыборную гонку покинули:
- Анастасия Курдюкова, главный специалист отдела формирования и управления объектами инженерной инфраструктуры департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска;
- Александр Потылицын, «вечный» кандидат в градоначальники;
- Андрей Попов, кандидат с неизвестным родом занятий.
Причиной их исключения стали проблемы с документами: Курдюкова неверно заполнила сведения о доходах, а Потылицын и Попов — не предоставили их полный пакет.
Оставшиеся десять кандидатов предстанут перед конкурсной комиссией 11 октября, когда и пройдет конкурс. По его итогам, набравшие наибольшее количество баллов претенденты на пост мэра, предстанут перед сессией горсовета, которая предварительно назначена на 24 октября этого года.
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