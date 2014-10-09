Кандидатов в мэры Красноярска стало меньше

Количество кандидатов, претендующих на пост главы Красноярска, сократилось до 10. Такое решение приняла конкурсная комиссия на сегодняшнем заседании.

Предвыборную гонку покинули:

Анастасия Курдюкова, главный специалист отдела формирования и управления объектами инженерной инфра­структуры департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска;

Александр Потылицын, «вечный» кандидат в градоначальники;

Андрей Попов, кандидат с неизвестным родом занятий.

Причиной их исключения стали проблемы с документами: Курдюкова неверно заполнила сведения о доходах, а Потылицын и Попов — не предоставили их полный пакет.

Оставшиеся десять кандидатов предстанут перед конкурсной комиссией 11 октября, когда и пройдет конкурс. По его итогам, набравшие наибольшее количество баллов претенденты на пост мэра, предстанут перед сессией горсовета, которая предварительно назначена на 24 октября этого года.