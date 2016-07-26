На Форуме предпринимательства Сибири расскажут, где и как взять деньги на бизнес

19 октября в рамках Форума предпринимательства Сибири состоится мастер-класс «Упаковка проектов для привлечения финансирования: практический опыт». Слушателям расскажут о том, какие инструменты привлечения финансирования для развития бизнеса существуют сегодня (банковское финансирование, государственные программы и фонды, частные инвестиции и коммерческие фонды).

В роли спикера выступит Валентин Богомолов, бизнес-консультант, генеральный директор ООО «СФС», член Экспертного совета ККРО ООО «Деловой России», эксперт федерального акселератора технологических стартапов GenerationS и Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере. За 10 лет проработал 209 проектов на сумму свыше 20 млрд рублей.

Под руководством эксперта участники узнают, какие инструменты финансирования бизнеса в настоящий момент работают, в каких случаях какой инструмент нужно использовать и как упаковать проект (идею) для использования каждого инструмента. Участие в мастер-классе бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Вопросы и подробная информация о мероприятии по телефону: (391) 295-97-35. Электронная почта для отправки заявок: info@sfsconsult.ru. В заявке необходимо указать: ФИО, место работы, контактный телефон, электронную почту.

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Мастер-класс состоится 19 октября с 16:30 до 18:30 в малом зале для переговоров МВДЦ «Сибирь» (2 этаж). Организаторы встречи: Консалтинговая компания «СФС» (Красноярск), Красноярское краевое региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Форум предпринимательства Сибири будет работать с 19 по 21 октября в МВДЦ «Сибирь» ( ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.

Стратегический партнер — АО «ТВЭЛ», партнер — ФГУП «Горно-химический комбинат», спонсор — АКБ «Ланта-Банк» (АО), партнер — Компания «Эмили».