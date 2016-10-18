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Главный по связи в Красноярском крае отправлен в отставку
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Главный по связи в Красноярском крае отправлен в отставку

18 октября 12:52
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Денис Гусаров
Источник: krasnoforum.ru

Руководитель агентства информатизации и связи Красноярского края Денис Гусаров отправлен в отставку по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Эту должность Гусаров занимал с декабря 2014, когда губернатором Красноярского края был Виктор Толоконский.

До этого он возглавлял красноярское представительство «Норильск-Телеком», а еще ранее — с 2003 по 2007 год — коммерческую дирекцию компании «СибТрансТелеКом».

До назначения нового главы агентства информатизации и связи управлять им будет заместитель его руководителя Николай Распопин.

Напомним, что это уже не первая отставка, подписанная Уссом с момента его вступления в должность. Ранее свои посты покинули замгубернатора Инесса Акентьева и и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева.

Гусаров Денис Петрович
Гусаров Денис Петрович
Экс-глава агентства информатизации и связи Красноярского края
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Экс-губернатор Красноярского края
Акентьева Инесса Геннадьевна
Акентьева Инесса Геннадьевна
И.о. главного редактора краевой газеты «Наш Красноярский край»

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