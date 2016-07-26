Предприятия СУЭК представили свои разработки на научно-практической конференции

Сервисные предприятия Сибирской угольной энергетической компании представили на III Международной научно-практической конференции «Открытые горные работы в XXI веке» в Красноярске свои последние разработки.

Так, Бородинский ремонтно-механический завод на конференции представил макеты вентильно-индукторного двигателя и шламового насоса, который является аналогом английского оборудования. Эти разработки и другая продукция успешно внедряются на предприятиях СУЭК по всей России.

«Компания вкладывает большие деньги в предприятие. Завод получает новое оборудование, постоянно обновляется станочный парк. СУЭК заинтересована в развитии сервисных предприятий и в том, чтобы производить максимум продукции и запасных частей на горную технику самостоятельно», — рассказал главный инженер Бородинского РМЗ Сергей Тюрин.

Свою продукцию также представили сотрудники Назаровского горно-монтажного наладочного управления. По словам главного инженера предприятия Анатолия Зельского, ГМНУ является одним из лидеров среди сервисных предприятий СУЭК по электромонтажу и коренной модернизации техники. В задачи предприятия также входит импортозамещение.

«На наших разрезах используется оборудование зарубежного производства, и сегодня мы и наши коллеги в значительной степени закрываем потребности СУЭК в необходимых узлах, деталях и запасных частях. В этом году мы приступили к новому виду обслуживания — это монтаж автоматизированных систем, пожарной сигнализации, производство кислорода для сварочных работ и медицинских целей и многое другое», — отметил Анатолий Зельский.

В рамках конференции свою продукцию и разработки продемонстрировали и другие компании. Некоторые из них тесно сотрудничают с Сибирской угольной энергетической компанией.

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«Совместно с СУЭК мы планируем реализовать проект по внедрению роботизированных самосвалов. Они будут работать без водителей. Компания уже заявила о намерении приобрести два таких самосвала в этом году для одного из предприятий в Хакасии. Если их апробация пройдет успешно, это станет очередным прорывом в технологиях. Кроме того, СУЭК станет нашим первым российским партнером, кто внедрит такую технологию», — рассказал директор обособленного подразделения компании «ВИСТ Групп» Александр Бондаренко.

Отметим, Научно-практическая конференция «Открытые горные работы в XXI веке» будет работать в Красноярском крае три дня. Участники обсудят такие вопросы, как безопасность и экология производства, проектирование и развитие горно-технических систем, обеспечение работоспособности горнотранспортного оборудование, организация труда и работа с персоналом.