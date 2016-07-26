Мэр поддержал развитие граффити и стрит-арта в Красноярске

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов сегодня встретился с художником и организатором городского фестиваля граффити Fat Cap Jam Игорем Гущиным, сообщили в пресс-службе городской администрации. Темой встречи стало развитие граффити-культуры и легальные площадки рисования для художников.

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Сегодня в Красноярске существует сообщество мастеров уличного искусства. Они преображают подземные пешеходные переходы, подпорные стены, коммутационные шкафы и многие другие объекты города. Среди них — опытный художник Игорь Гущин, организатор красноярского фестиваля граффити Fat Cap Jam. По профессии он — геодезист, однако интерес к рисованию проявил ещё в детстве, и именно детей считает главными ценителями уличной живописи.

«Я считаю, что наш основной зритель — ребенок, поэтому мы по большей части стараемся делать добрые, яркие рисунки именно для детей. Безусловно, качественная работа мастера способна улучшить визуальный облик города. Поэтому важно выделить для уличных художников легальные стены для рисования. Кроме того, создание таких пространств позволит постоянно обновлять работы, а красноярцам и гостям города — иметь возможность наблюдать за их созданием», — обратился к главе города Игорь Гущин.

Такое предложение мэр Эдхам Акбулатов поддержал, отметив, что в Красноярске важно создать условия для практики уличных художников. По его мнению, это позволит развивать граффити и стрит-арт. «Есть масса примеров, когда городской объект испорчен неэстетичным рисунком. Уверен, бороться с этим нужно не запрещая, а создавая возможность для творческой самореализации. Безусловно, рисунки на городских объектах должны быть содержательными и интересными для жителей», — отметил глава города.

Мэр и художник также поговорили о развитии фестиваля мастеров граффити в Красноярске. Эдхам Акбулатов отметил, что итогом таких событий становятся креативные работы, которые украшают город. Например, полотна участников фестиваля Fat Cap Jam, который прошел в краевом центре в четвертый раз. В начале октября художники из Красноярска, Кемерово, Томска, Новосибирска создали сюрреалистичное граффити лесного пейзажа во дворе дома № 15б по улице Курчатова.

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Кроме того, летом текущего года участники фестиваля презентовали граффити с бабушкой, вяжущей на спицах. Полотно общей площадью 150 квадратных метров прославилось на всю Россию и попало в мировые газеты.

Работы уличных художников получают положительные отзывы и среди красноярцев. «В городе появляется всё больше уличных картин — интересных, привлекающих внимание. И самое главное — они не только талантливо исполнены, а несут в себе необычную идею, создают настроение, а дети вообще с восторгом реагируют на такие яркие картинки, будто из книжки», — говорит жительница Железнодорожного района Маргарита.

Завершая встречу с красноярским художником, Эдхам Акбулатов отметил: