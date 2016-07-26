Суд отказал кандидату на пост главы Красноярска в иске к председателю конкурсной комиссии

Центральный районный суд Красноярска отказался признать незаконными действия председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра города Анатолия Цыкалова, не допустившего до участия в конкурсе Анастасию Курдюкову. Об этом Newslab.ru рассказала сама бывшая претендентка на пост главы.

В начале октября этого года Курдюкову, работающую в департаменте муниципального имущества и земельных отношений Красноярска и претендовавшую на пост главы города, не допустили до участия в конкурсе из-за не полностью заполненных документов — в справке о доходах она не указала их точную сумму.

«В такой ситуации приемная комиссия должна была указать на недочет, чтобы принять верно заполненный документ, — считает Курдюкова, — однако она этого не сделала».

Однако суд, по словам бывшей претендентки на кресло мэра, не поддержал эту позицию, посчитав, что правильность заполнения документов должен проверять сам кандидат, а не приемная комиссия.

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«В итоге решение Цыкалова оставлено в силе и меня не допустят до конкурса», — говорит Курдюкова.

Помимо заявления в суд чиновница написала заявление в прокуратуру Красноярского края и региональное ГСУ Следственного комитета. Будут ли предприняты какие-либо действия по этим двум обращениям пока не известно.

Всего до участия в конкурсе на пост главы Красноярска не допустили трех человек — помимо Крудюковой, это были известный как «вечный» кандидат в градоначальники Александр Потылицын и Андрей Попов — человек с неизвестным родом занятий.