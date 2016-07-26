Фракция ЛДПР выдвинет своего кандидата на должность спикера ЗС

Фракция Либерально-демократической партии России в Законодательном Собрании Красноярского края выдвинет своего кандидата на пост председателя регионального парламента. Им станет сегодняшний вице-спикер ЗС Алексей Кулеш.

Депутатом Заксобрания Кулеш был избран в сентябре 2016 года. В региональном парламенте он также возглавляет комитет по строительству и ЖКХ. До этого он десять лет был депутатом Железногорского горсовета и координатором городского отделения ЛДПР.

На данный момент известно, что кроме Кулеша на пост спикера ЗС будет претендовать и Дмитрий Свиридов от «Единой России» — такое решение вчера было принято на региональной конференции партии власти.

«Россия — это демократическое государство, где существует многопартийная система, — говорит руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Александр Глисков, — и на федеральном уровне мы видим, что посты во власти все чаще занимают представители разных партий. Поэтому мы считаем правильным, если при врио губернатора от „Единой России“ пост руководителя законодательной ветви власти займет представитель второй в крае партии. Только так система будет работать в интересах всех слоев населения».

Кулеш Алексей Викторович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР, заместитель Председателя ЗС