«Единая Россия» определилась с преемником Усса в Заксобрании

Претендовать на место спикера Законодательного Собрания Красноярского края от «Единой России» будет зампредседателя краевого парламента Дмитрий Свиридов. Такое решение было принято сегодня на конференции регионального отделения партии.

На этом посту он сменит назначенного в конце сентября этого года врио губернатора Красноярского края Александра Усса.

Депутатом Заксобрания края Свиридов был избран в 2016 году. До этого он четыре года входил в том же качестве в Норильский горсовет.

К тому же с 2008 года он занимал ряд руководящих постов в ГМК «Норильский никель». Последняя должность (2015-2016 года) — директор ее красноярского представительства.

«За год работы в Заксобрании Дмитрий Свиридов показал себя человеком системным и готовым к диалогу, — говорит вице-спикер ЗС Алексей Клешко, — поэтому уверен, что у него получится организовать работу парламента».

Сам же Клешко не будет претендовать на место председателя ЗС. Это решение он объяснил тем, что ему не хватит, того уровня свободы, который предполагает пост спикера.

«Я не раз замещал Александра Усса на этом месте и знаю все те ограничения, которые оно накладывает на работу депутата, — говорит Клешко, — и отказываться от своих проектов ради кресла спикера не хочу».

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Окончательно определиться с выбором председателя Заксобрания его депутаты должны будут завтра на очередной сессии. По регламенту краевого парламента им придется тайным голосованием выбрать руководителя законодательного органа из предложенных самими депутатами кандидатур.

На сегодняшний день парламентское большинство в краевом ЗС принадлежит «Единой России» — 37 из 52 депутатов.