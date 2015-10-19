Заксобрание края выбрало себе председателя

Место председателя Законодательного Собрания Красноярского края займет Дмитрий Свиридов. Такое решение приняли депутаты регионального парламента на первой в этом политическом сезоне сессии.

В соответствии с регламентом ЗС кандидатов на этот пост предлагают сами депутаты путем тайного голосования — в розданные им бюллетени они вписывают фамилию своего коллеги, которого хотят видеть спикером. По итогу подведения результатов этого отбора кандидатуру Свиридова предложили 38 народных избранников. Помимо него депутаты предлагали на этот пост Алексея Кулеша (8 голосов), Ивана Серебрякова (1 голос) и Алексея Клешко (1 голос). Однако последний взял самоотвод.

В итоге голосования большинство депутатов (38 из 49 проголосовавших) отдали свой голос за 47-летнего Дмитрия Свиридова.

Представитель либерал-демократов Алексей Кулеш, набравший 8 голосов, стал вторым, еще раз подтвердив, что ЛДПР является влиятельной политической партией в регионе.

Представитель «Патриотов России» Иван Серебряков набрал 2 голоса, один депутат проголосовал против всех кандидатов.

«Заксобрание Красноярского края сегодня решает задачи одного из важнейших регионов России, — говорит Свиридов, — и для максимального достижения результатов оно должно работать в плотном межфракционном взаимодействии».

Напомним, что кандидатура Дмитрия Свиридова на пост председателя Законодательного Собрания Красноярского края была выдвинута вчера на конференции краевого регионального отделения «Единой России».

Добавим, что сегодняшняя смена председателя Заксобрания края, вторая в истории краевого парламента - Александр Усс бессменно руководил им последние 19 лет, а до него ЗС возглавлял Станислав Ермаченко.

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Кулеш Алексей Викторович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва от ЛДПР, заместитель Председателя ЗС