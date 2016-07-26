«Не допустили ни одного преступления»: полицейские на великах закрыли сезон

Красноярские велополицейские официально завершили первый сезон и подвели итоги работы, сообщили 19 октября в пресс-службе городской полиции. Стражам порядка, которые показали лучшие результаты работы, вручили почетные грамоты.

Напомним, первый в России полицейский велопатруль начал дежурить на острове Татышев в начале лета. Взвод состоит из 10 сотрудников полка патрульно-постовой службы городской полиции. Сегодня они поставили велосипеды в гараж и рассказали о своих успехах по охране общественного порядка таким необычным способом.

«Велосипеды позволили оперативно приходить на помощь горожанам и существенно увеличить территорию патрулирования. За время работы было найдено более десятка потерявшихся детей, пресечено почти 100 правонарушений — распитие спиртного в общественных местах, нахождение в нетрезвом виде и разжигание костров. И самое важное — не допущено ни одного преступления. Положительную работу патрулей оценили и сами горожане. Сегодня патрульные велосипеды поставят на зимнюю консервацию, а полицейские продолжат нести службу на автомобилях и в составе пеших экипажей», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

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