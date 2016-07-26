Красноярцев приглашают на «Заповедный диктант»

Красноярцев приглашают принять участие в просветительской акции «Заповедный диктант — 2017». Необычное мероприятие состоится в эту субботу, 21 октября, на территории заповедника «Столбы» .

Как рассказала Newslab.ru начальник отдела экологического просвещения «Столбов» Марина Щербакова, диктант посвящен 100-летию заповедной системы России: «Это небольшой опросник, в котором будет примерно 20 заданий. Время выполнения не ограничено, но за тем, чтобы участники не списывали и не искали информацию в интернете, будут следить наши сотрудники».

Принять участие сможет любой желающий, акция пройдет с 11 до 14 часов на двух площадках «Центральных Столбов»: в Лесном театре им. Михи Тайгиша, расположенном на кордоне Лалетино, и в туристическом центре «Перевал». Организаторы отмечают, что если будет холодно, диктант проведут не на открытой площадке летнего театра, а в помещении заповедной гостиной, расположенной на том же кордоне.

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При заполнении опросника участникам будет предложено написать свои контактные данные (имя и телефон). Ручки и карандаши для заполнения бланков предоставят организаторы.

При проверке работ будет оцениваться не только верность ответов, но и их развернутость, результаты диктанта опубликуют на сайте заповедника 27 октября. 10 победителей пригласят в управление заповедника «Столбы» для торжественного награждения (ул. Карьерная, 26а), где им вручат призы.

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