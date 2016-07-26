Дайджест Newslab.ru: Гаишник из картона

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего красноярца, который избил полицейского. «Высказав претензии и недовольства в его адрес по поводу проведенного следствия, он резко подбежал к полицейскому и попытался нанести ему удар ногой...», — рассказали в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю. Смотрите на видео, как проходил этот поединок.

«Пока есть ДТП — без работы не останемся»: откровения красноярского автоюриста. Ежедневно автоледи и автоджентльмены красноярских дорог трутся и стукаются — попадают в ДТП, которые оборачиваются неприятными расходами на ремонт. Если выплаты по ОСАГО и КАСКО не покрывают издержки, на помощь приходит автоюрист. Мы поговорили с красноярским автоюристом Михаилом и разузнали все о тонкостях его непростой, но захватывающей работы по отсуживанию денег у страховых компаний.

Проект, грант, престижная работа: карьера успешного современного ученого. Выпускник СФУ Виталий Абалымов разработал новый сплав для производства автомобильных колесных дисков. На дивногорском заводе SKAD из этого сплава планируют изготавливать колеса для авто премиум-класса. Реализовать проект молодому ученому помог грант, выданный в рамках федеральной государственной программы «УМНИК».

Что такое настоящий хлеб? Полки красноярских магазинов ломятся от хлеба разных марок. Но что из предложенного можно называть настоящим и полезным продуктом? Подлинное производство хлеба невозможно представить без натуральных ингредиентов, строгого соблюдения этапов хлебопечения и итоговой пользы для организма. Мы разобрались с каждым слагаемым вместе с экспертами и готовы ответить на вопрос, что же такое настоящий хлеб.

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