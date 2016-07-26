Форум предпринимательства Сибири побил собственные рекорды

Форум предпринимательства Сибири, прошедший в Красноярске с 19 по 21 октября, за всю историю проведения оказался самым масштабным и по количеству посетителей, и по числу участников.

За три дня в работе площадок приняли участие свыше 9,7 тысяч человек из 12 субъектов РФ. За последние шесть лет этот показатель вырос на 42 % (по сравнению с прошлым годом рост составил 11 %). Увеличилось и число зарегистрированных специалистов — 1 432 человека против 1 250 в 2016 году.

Центральной темой форума-2017 стала внешнеэкономическая деятельность и экспортный потенциал края. Форум стал рекордным по числу подписанных контрактов — сразу 10 партнёрских соглашений заключили уже в первые два дня работы мероприятия. В их числе 7 международных — о сотрудничестве красноярских предприятий с Китаем.

«Участие в таком форуме даёт нам возможность знакомиться с российскими предприятиями и строить планы на дальнейшее развитие. Мы провели переговоры с десятком красноярских компаний, и у нас есть взаимный интерес. К примеру, в Китае есть большой спрос на российские дикоросы, рыбу, напитки. Итогом этого стало подписание соглашений о намерениях сотрудничать в дальнейшем», — прокомментировал Ван Яньнянь, председатель ассоциации предприятий, занимающихся приграничной торговлей в городе Маньчжурия.

Традиционно форум отличается насыщенной программой мероприятий. Ежегодно на его площадках проходит несколько десятков практических семинаров, мастер-классов, тренингов. В этом году их прошло порядка 40. Большим спросом пользовались региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России», семинары по вопросам контрактной системы в сфере закупок товаров для государственных и муниципальных нужд, финансирования бизнеса, государственных мер поддержки субъектов МСП и многим другим.

«При формировании деловой программы мы стараемся учитывать интересы существующей бизнес-среды. В итоге получается масштабная качественная площадка, востребованная краевыми предпринимателями. Они могут здесь не только получить консультации сразу у всех необходимых ведомств — по принципу одного окна, но и пройти обучение у лучших экспертов», — рассказал директор форума Вячеслав Зарубин.

Все мероприятия форума рассчитаны на руководителей и управленцев разного уровня, большая часть из них проходит для предпринимателей бесплатно. Ежегодно в качестве спикеров приглашаются ведущие эксперты и бизнес-тренеры. В этом году в их число вошли Олег Паршин — преподаватель Института подготовки кадров для системы государственных закупок НИУ ВШЭ, Иван Суханов — руководитель Центра поддержки и развития экспорта Хабаровского края, Светлана Балакирева, доцент кафедры «Технологии внешнеторговых сделок Всероссийской академии внешней торговли при минэкономразвития РФ» и другие.

«Участвуя в форуме, мы ежегодно проводим массу мероприятий для бизнеса, привозим крупных бизнес-тренеров. Поддерживая главную тему форума-2017 — экспортная деятельность, мы привезли спикеров с Дальнего Востока и из Москвы — как раз по теме ВЭД. Могу сказать, что в этом году заметен всплеск интереса к форуму со стороны малого и среднего предпринимательства. Сюда пришло больше людей, чем в прошлом году. На всех мероприятиях аншлаг, даже не всем хватило места. Сразу видно, что предпринимателям это нужно», — подчеркнула Татьяна Бунина, руководитель пресс-службы Агентства развития бизнеса и микрокредитной компании.

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Валерий Андрияшкин, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края (СППКК) также рассказал: «За 16 лет форум стал традиционным и значимым событием для бизнес-сообщества. Стоит отметить, что в этом году форум, как никогда, был посещаем и востребован. Это не удивительно, ведь такая площадка предоставляет возможность всему предпринимательскому сообществу, вне зависимости от направленности и размеров бизнеса, выразить свою позицию в целом по вопросам формирования экономической политики в регионе. Значимым моментом форума этого года стал визит бизнес-делегации из Маньчжурии (КНР). Наш Союз готов содействовать двустороннему деловому сотрудничеству, поэтому на форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией предприятий приграничной торговли города Маньчжурия (АРВМ КНР) с целью расширения взаимодействия в области торгово-экономической деятельности между Красноярским краем и Маньчжурией».

Мнением о прошедшем форуме также поделился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Сергей Русских. Он отметил, что форум по праву может называться площадкой, на которой происходят не только встречи власти и бизнеса, но и где обсуждаются важнейшие вопросы по поддержке и защите предпринимателей, решаются задачи по развитию экономики региона.

«Мы провели на форуме региональную конференцию „Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России“. Это мероприятие проходит более чем в 70 регионах страны. Основная идея такого диалога в том, чтобы привлечь частный бизнес к созданию рабочих мест. И государство должно играть в этом одну из главных ролей — создавать благоприятные условия для развития миллионов компаний. В этом, на наш взгляд, заключается реализация стратегии роста России в целом и Красноярского края в частности. Как раз благодаря такой площадке, как данный форум, мы можем выйти на широкую аудиторию наших предпринимателей, узнать об их проблемах и помочь найти эффективные решения», — добавил он.