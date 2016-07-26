Полицейские всю ночь искали пропавших после школы брата с сестрой и их юную подругу

Красноярские стражи порядка разыскали троих детей, которые накануне не вернулись домой после школы. По данным красноярских волонтеров, брат с сестрой 10 и 12 лет и их 12-летняя подруга в 10:30 утра 24 октября вместе вышли из школы № 95 (ул. Юшкова, 38) и пропали.
Было известно, что одна из девочек живет на станции Колягино и ездит в школу на электричке. Брат с сестрой жили неподалеку от школы — также в микрорайоне Северо-Западный.
Родители сначала самостоятельно пытались найти детей и только ночью обратились в полицию. На поиски пропавших незамедлительно направили личный состав отдела полиции Октябрьского района. Поиски продолжались до 5 часов утра 25 октября и закончились успешно.
«В ходе поисковых мероприятий сотрудники полиции нашли ребят у родственников одного из них в Емельяновском районе — в Колягино. Туда несовершеннолетние самостоятельно добрались на электричке. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Установлено, что ранее несовершеннолетние в поле зрения органов внутренних дел не попадали, их семьи характеризуются положительно. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют причины ухода и другие обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.
- Сбежавший из красноярского приюта подросток оказался сыном африканского иммигранта (видео)
- Пропавший мужчина на костылях вышел на связь
- Красноярцев просят не репостить «мальчика без сознания»
- Что делать, если потерялся человек
- «Их не смогли даже опознать»: самые громкие пропажи детей в Красноярске (18+)
- В Красноярске до ночи искали лицеиста, который был дома за диваном