Полицейские всю ночь искали пропавших после школы брата с сестрой и их юную подругу

Красноярские стражи порядка разыскали троих детей, которые накануне не вернулись домой после школы. По данным красноярских волонтеров, брат с сестрой 10 и 12 лет и их 12-летняя подруга в 10:30 утра 24 октября вместе вышли из школы № 95 (ул. Юшкова, 38) и пропали.

Было известно, что одна из девочек живет на станции Колягино и ездит в школу на электричке. Брат с сестрой жили неподалеку от школы — также в микрорайоне Северо-Западный.

Родители сначала самостоятельно пытались найти детей и только ночью обратились в полицию. На поиски пропавших незамедлительно направили личный состав отдела полиции Октябрьского района. Поиски продолжались до 5 часов утра 25 октября и закончились успешно.