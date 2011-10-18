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Под Красноярском застрелят трех медведей
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Под Красноярском застрелят трех медведей

18 октября 15:16
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Министерство экологии Красноярского опубликовало указ от отстреле бурых медведей в крае. Согласно документу, уничтожению подлежат особи, угрожающие жизни и здоровью людей.

Всего будет уничтожено 9 особей: 3 медведей застрелят под Дивногорском, 6 особей — возле Лесосибирска в Енисейском районе. Не уточняется, должны ли это быть взрослые звери, самцы или самки, — уничтожению подлежит любая особь, представляющая угрозу жизни человека.

Решение было принято после того, как местные власти неоднократно сообщали об угрозе хищников для населения.

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Отметим, в этом году опасные звери стали чаще выходить к людям: в районе Дивногорска жители 14 раз замечали медведя. В Енисейске сотрудники полиции застрелили хищника, бродившего по улицам города. В Ачинском районе дачница сообщала, что зашедший медведь разорил ульи на ее садовом участке.

В Красноярске и окрестностях города жители также неоднократно сообщали о встрече с опасным животным. На днях разгуливающего по улицам медвежонка сняли на видео жители поселка Памяти 13 Борцов.

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