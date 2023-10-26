Пьяный водитель ехал по встречке и устроил ДТП (видео)

В Красноярске нетрезвый водитель устроил ДТП на полосе встречного движения. Авария произошла в Советском районе сегодня утром, около 06:40. Инцидент зафиксировала камера уличного видеонаблюдения, запись аварии опубликовали в социальной сети.

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Как рассказали в ГИБДД, 58-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ 2114 двигался по ул. Краснодарской, где выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и некоторое время ехал по ней. В районе остановки общественного транспорта «Воронова» он столкнулся с автомобилем марки Toyota Picnic, за рулем которого был 44-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя, медицинскую помощь им оказали на месте. В ГИБДД добавили, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения, у него зафиксировали 0,80 промилле.