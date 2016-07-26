Развратившего дочь пенсионера отправили в колонию

63-летнего жителя эвенкийского поселка Тура осудили к 4 годам колонии за развратные действия в отношении малолетней дочери, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю.

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В 2015 и 2016 году мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении родной дочери, которой на тот момент еще не было 14 лет. Мать девочки ничего об этом не знала.

Как пояснили Newslab.ru следователи, пострадавшая рассказала о домогательствах отца старшей сестре, когда та приехала в гости. Она и обратилась в правоохранительные органы.

Мужчине грозило от 3 до 8 лет лишения свободы. Суд приговорил его к 4 годам исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.