Два красноярца наворовали в магазине на 850 тысяч рублей

В Красноярске полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в хищении имущества работодателя. Парни работали в магазине бытовой электроники.

В полицию обратился владелец магазина, который рассказал, что у него пропало больше 850 тысяч рублей. Крупную недостачу обнаружили в ходе инвентаризации. Полицейские установили, что к хищению денег причастны два работника магазина: молодые люди 19-и и 22-х лет.

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Оказалось, что они присвоили деньги от продажи 30 дорогостоящих смартфонов. В течение 2 месяцев, с августа по сентябрь 2017 года, они подавали заведомо ложные сведения о полученной прибыли, а похищенные деньги тратили на личные нужды. Кроме того, в ходе обыска в квартирах подозреваемых обнаружены 2 гаджета из числа похищенных.

В отношении молодых красноярцев следователи завели уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», им грозит до 6 лет лишения свободы.