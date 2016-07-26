Красноярцев предупредили о сильном ветре и гололедице

Красноярцев снова предупредили о сильном ветре и гололедице. Как сообщили в главном управлении по гражданской обороне, ЧС и ПБ администрации города, в пятницу, 27 октября, возможны неблагоприятные явления погоды.

По данным Среднесибирского УГМС, в этот день по центральным районам края местами ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с, на автодорогах — гололедица.

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Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ рекомендуют горожанам соблюдать осторожность при передвижении на улицах и дорогах, а при усилении ветра держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, строящихся или ремонтируемых зданий, крупных деревьев, а также не парковать вблизи них автомобили.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать правила эксплуатации и режим движения транспортных средств в сложных дорожных условиях, быть предельно внимательными на дороге, не совершать резких маневров, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска — 112.