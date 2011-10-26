В Минтрансе нашли замену Сергею Ерёмину

Временным руководителем министерства транспорта Красноярского края назначен Вадим Войцеховский. Об этом Newslab.ru рассказали в пресс-службе Минтранса.

По словам ее сотрудников, распоряжение о назначении Войцеховского подписал врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

К новым обязанностям временный руководитель Минтранса приступил с сегодняшнего дня.

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Замом министра Войцеховский был назначен в июне 2017 года. До этого он руководил госпредприятием «Краевое транспортное управление», компанией «Русские инвесторы — Сибирь девелопмент» и являлся соучредителем ряда коммерческих организаций, большая часть из которых, по данным системы «Контур-Фокус», уже закрылась.

Сергей Ерёмин же был отправлен в отставку со вчерашнего дня в связи с избранием его мэром Красноярска. Распоряжение об этом за подписью Усса опубликовано на сайте краевого правительства.