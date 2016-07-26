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В Красноярске изъяли две крупные партии санцкционных яблок
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В Красноярске изъяли две крупные партии санцкционных яблок

27 октября 11:43
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В Красноярске специалисты Россельхознадзора совместно с представителями таможни изъяли польские яблок, запрещенных ко ввозу в Россию. Профилактический рейд провели в Центральном районе, на территории плодоовощных оптовых рынков.

Специалисты обнаружили 2 партии польских яблок: одну партию весом 174,5 кг изъяли на базе по адресу: ул. Северное шоссе, 31Г. Вторую, весом 156 кг, обнаружили рядом, на ул. Северное шоссе, 31, стр. 1. Всего специалисты изъяли 330,5 кг запрещенных фруктов.

В Красноярске изъяли две партии санкционных яблок
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Красноярскому краю
Фрукты уничтожили на полигоне бытовых отходов
Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Красноярскому краю

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Напомним, ввоз данной продукции на территорию страны запрещен постановлением о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.

Кроме того, на фрукты отсутствовали товаросопроводительные документы.

Запрещенные яблоки уничтожили, раздавив бульдозером на полигоне бытовых отходов.

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