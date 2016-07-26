На улице Алексеева машина автоледи кувыркнулась в кювет

В Советском районе Красноярска автомобиль встал на крышу после наезда на препятствие, об этом сообщили очевидцы происшествия.

По данным ГИБДД, авария произошла сегодня днем на ул. Алексеева, около дома № 52. Автомобиль Mazda 3, которым управляла женщина, наехал на бордюр, пересек тротуар и съехал в кювет. Там машина перевернулась и встала на крышу.

В пресс-службе пояснили, что в происшествии никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД уже оформили ДТП, после чего машину извлекли из кювета.