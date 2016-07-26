Тасеевца осудили за несвоевременную охоту

В Тасеевском районе Красноярского края осудили браконьера, убившего двух самцов косули. Как сообщили в краевой прокуратуре, он застрелил животных из незаконно хранившегося у него оружия.

15 апреля 2017 года житель села Тасеево находился в охотничьих угодьях ООО «Белисказ» Тасеевского района. Он застрелил из охотничьего карабина двух косуль. У мужчины не было документов, разрешающих охотиться. Кроме того, в апреле на сибирскую косулю охота запрещена.

На мужчину завели уголовное дело, ущерб от его действий оценили в 120 тысяч рублей.

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В ходе заседания суда подсудимый не признал свою вину, однако с учетом доказательств его признали виновным в незаконной охоте и незаконном хранении оружия. Тасеевца приговорили к 2 годам 4 месяцам ограничения свободы.

Также суд постановил, что мужчина должен возместить краевому министерству природных ресурсов 120 тысяч рублей в счёт оплаты причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.