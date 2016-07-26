На этой неделе в Красноярск прилетит Алексей Навальный

В пятницу, 3 ноября, Красноярск посетит известный оппозиционер, создатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Об этом сообщил координатор его штаба в Красноярске Руслан Руденко.

Навальный планирует обсудить с жителями проблемы региона и рассказать о своей программе. Встреча состоится в 18:30 в творческом пространстве «Персонажи» (ул. Перенсона, 29).

Напомним, 12 мая этого года в центре Красноярска — по ул. Горького, 31 — открылся штаб Навального. Цель создания таких штабов — набор волонтеров для работы во время избирательной кампании. Сам оппозиционный политик тогда не приехал в Красноярск по рекомендации офтальмолога — ему сделали операцию после ожога роговицы глаза.