Встреча красноярцев с Алексеем Навальным может не состояться

Намеченная на вечер 3 ноября встреча жителей Красноярска с оппозиционером Алексеем Навальным может не состояться. Собственник здания, где анонсировали встречу, сообщил журналистам, что организаторы не согласовали с ним свое мероприятие.

Поздно вечером 31 октября координатор штаба Навального в Красноярске Руслан Руденко распространил сообщение о том, что Навальный посетит столицу края и выступит на территории творческого пространства «Персонажи» (ул. Перенсона, 29, бывший кинотеатр «Пикра»).

После появления этой информации в СМИ собственник здания Валерий Чумак сообщил Newslab.ru, что не давал разрешения на аренду своего помещения для этой цели: «Организаторы встречи, может, и хотели провести свое мероприятие у нас, но не потрудились согласовать это со мной должным образом. Встречи Алексея с красноярцами у нас не будет».

Оказалось, Руденко почему-то договаривался о встрече не с владельцем помещения, а с их общим деловым партнером. «Вчера у нас была полная уверенность в том, что он согласился, а потом он передумал», — объяснил свою неудачу Руденко. Сейчас он пытается за оставшиеся два дня найти другое помещение для проведения встречи.