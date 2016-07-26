Дайджест Newslab.ru: Недоремонт на Мира

Генеральный директор Красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова написала явку с повинной. Об этом Newslab.ru сегодня рассказали в УФСБ по Красноярскому краю. Подчиненные Кулаковой сумели похитить более 10 млн рублей — точная сумма еще устанавливается.

Фоторепортаж: Как выглядит проспект Мира после ремонта? Ремонт проспекта Мира, длившийся четыре месяца, официально завершён. С 1 июля по 31 октября на нём обновляли асфальт, тротуары и бордюры, делали ливнёвку и освещение. Смотрим, как проспект выглядит после окончания ремонта. Спойлер: не очень. И это мы еще новые фонари не видели.

Топ сидельцев в Красноярском крае. 1951-2016 гг. Сибирь благодаря суровому климату, удаленности от столиц и колоссальным расстояниям между населенными пунктами столетиями была «естественной тюрьмой», откуда попросту некуда и незачем было бежать. Вместе с уголовными преступниками сюда на каторгу или ссылку отбывали декабристы и народники, большевики и «враги народа» сначала Российской империи, а затем и Советской России. В наше время здесь за решеткой тоже побывали известные личности, о которых мы рассказываем во второй части топа сидельцев.

9 главных сериалов осени, которые лучше не пропускать. Кажется, не осталось людей, о которых еще не сняли сериал. Миллениалы и матери-одиночки, невротики и карьеристы, адвокаты и преступники, даже монстры и супергерои — современное телевидение берет в фокус все типажи, чтобы рассказать о них увлекательные истории, которые помогут зрителям лучше разобраться в себе.

Приятный ноябрь. Зима в этом году совсем разленилась и в Красноярск не торопится. Впрочем, нетипично теплую для ноября погоду Гидрометцентр обещает на всей территории России — особенно в крае. Мы посмотрели прогноз на ноябрь — там и правда есть чему радоваться!

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