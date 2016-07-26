СФУ приглашает школьников на дни открытых дверей

3–4 ноября в Сибирском федеральном университете пройдут дни открытых дверей. В первый день, 3 ноября, в библиотеке СФУ состоится презентация университета и двадцати профильных институтов.

Весь день для школьников будут работать интерактивные площадки. На локации Института космических и информационных технологий ребята смогут своими руками собрать компьютер. Представители Института нефти и газа покажут им уникальную коллекцию нефти, а Политех ­— электромотоцикл и танцующих роботов.

Школьников также ждут мастер-классы по молекулярной кухне, китайской каллиграфии и биотестированию. Приглашенные эксперты и ведущие преподаватели СФУ расскажут, как сдать ЕГЭ и какую специальность выбрать.

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Впервые в рамках дней открытых дверей состоится награждение победителей конкурса на премию ректора «Учитель — партнёр СФУ».

Во второй день, 4 ноября, школьники смогут посетить открытые мероприятия непосредственно в профильных институтах СФУ, расположенных по адресам: пр. Свободный, ул. Киренского, ул. Маерчака и пр. имени газеты «Красноярский рабочий». Здесь они получат подробную информацию о специальностях и направлениях подготовки институтов СФУ, условиях обучения и проживания в общежитиях, а также перспективах трудоустройства.

Участников ждут мастер-классы от преподавателей и встречи с администрацией институтов, викторины и интерактивные площадки от студентов, квест-игры и экскурсии по кафедрам. Так, Институт экологии и географии и Инженерно-строительный институт покажут школьникам современные учебные и научные лаборатории. Институт психологии и педагогики подготовили профориентационные тест для всех, кто ещё не определился с профессией.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте университета.