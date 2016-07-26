С левобережной набережной Енисея пропали лавочки

Ремонт на набережной в Красноярске обернулся неожиданным неудобством для горожан. Жители города пожаловались в социальных сетях на исчезновение всех лавочек и урн.

Нижний уровень левобережной набережной начали ремонтировать в августе — московские дизайнеры и подрядчик обещали соединить верхнюю и нижнюю набережные, установить лифт на Вантовый мост, поменять опоры освещения и сделать берег Енисея единым ландшафтным парком.

Среди прочих обещаний звучала и замена лавочек и урн. Горожанам еще летом продемонстрировали образцы, которые должны появится на берегу Енисея и получили массу замечаний. Сегодня красноярцы отметили — новые лавочки на аллеях так и не появились, а старые куда-то исчезли. Их нет ни на нижнем, ни на верхнем уровне набережной.