Красноярцам пообещали морозы до −15

Новая неделя в Красноярске будет прохладной: синоптики прогнозируют серьезное понижение температуры к выходным.

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Сегодня днем уличные градусники будут показывать до +1 °C, в среду — 0 °C, в четверг — до +2 °C. Ночами ожидается −4, −5 °C. В пятницу синоптики обещают от +1 до +3 °C днем и −3 °C в темное время суток. Затем температура резко понизится.

В субботу Гидрометцентр обещает −6 °C днем и −8 °C ночью, а в воскресенье: −10 и −15 °C соответственно.



Всю неделю в городе ожидается преимущественно облачная погода, ежедневно синоптики обещают небольшой снег с дождем.

Согласно предварительным данным, на следующей неделе ситуация повторится: в будни будет стоять относительно комфортная погода (от 0 до −3 °C днем и до −8 °C по ночам), а на выходных ожидается до −10..-12 °C.