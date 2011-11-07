28-летний парень забрал сестру и потребовал алименты у родителей-алкоголиков

Старший брат забрал сестру у пьющих родителей и подал на них в суд. Инцидент произошел в Большемуртинском районе Красноярского края.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе судебных приставов, 16-летняя девочка-подросток жила с родителями в поселке Большая Мурта Красноярского края. Мать и отец сильно выпивали, за это их лишили родительских прав. 28-летний старший брат, который к этому времени уже жил в соседнем поселке, оформил опеку над сестрой и забрал ее к себе. После чего подал в суд на родителей с требованием алиментов на ребенка.

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В общей сложности мать и отец должны были своей дочери 270 тысяч рублей, однако деньги на содержание ребенка не отдавали. Они перебивались случайными заработками, которые тратили на алкоголь.

В отношении родителей возбудили уголовные дела по статье 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». Они могут сесть в тюрьму на год.