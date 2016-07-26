На скандальном комбинате школьного питания нашли крысу в холодильнике (видео)

На Комбинате школьного питания во время журналистской проверки нашли крысу в холодильнике. Директор комбината Артем Бадюков заявил, что животное журналисты ему подкинули.

Накануне на Комбинат школьного питания № 38 (ул. Железнодорожников, 18а), который возглавляет депутат городского Совета депутатов Артем Бадюков, для съемок проекта «Проверка» пришла съемочная группа телекомпании ТВК. В ролике, опубликованном на сайте, видно, что мимо охраны журналисты прошли спокойно, одели необходимые по санитарным правилам халаты и шапочки и отправились осматривать помещения.

В промышленном холодильнике на полу обнаружился полуразложившийся трупик крысы, который журналисты продемонстрировали сотрудникам. Корреспонденты также заметили тараканов, окурки и зафиксировали отсутствие спецодежды на сотрудниках. По словам руководителя «Проверки» Екатерины Кашутчик, самого директора в это время на работе не было.

Еще до выхода программы в эфир Артем Бадюков заявил, что его решили подставить.

«7-го ноября революционно настроенные телевизионщики ТВК снова взяли штурмом Комбинат школьного питания. Перелезли через забор, прибежали в мясной цех. Там на скорую руку соорудили живописный натюрморт с участием дохлой крысы на фоне ретро-холодильника. Задали много вопросов в духе Шариков-стайл, в этом они боги. Говорили отчаянно и энергично. Всё сняли и счастливые уехали. Вот только крысу забыли забрать. Но мы вернём, нам чужого не надо», — написал депутат на своей личной странице.

Журналисты ТВК пообещали написать явку с повинной, если Артем Бадюков предоставит доказательства того, что на территорию комбината они попали незаконно и подкинули в холодильник трупик животного.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю сейчас выясняют, поступило ли к ним заявление о нарушении от журналистов. Позднее в управлении пообещали рассказать, когда проходила последняя проверка на комбинате и какие нарушения там выявили.