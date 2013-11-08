ГИБДД обнародовали карту установленных в Красноярске камер наблюдения

Новые комплексы видеофиксации нарушений в Красноярске закончили тестовую эксплуатацию и заработают в полную силу.
Как пояснили в пресс-службе краевой дорожной полиции, 25 комплексов видеофиксации установили в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и Советском районах на перекрестках:
- улицы Ленина с улицами Горького, Робеспьера, Перенсона и Вейнбаума;
- улицы Карла Марка с улицами Вейнбаума, Диктатуры Пролетариата и Декабристов;
- улицы Марковского с улицей Вейнбаума;
- проспекта Свободный с улицей Высотная;
- улицы Ладо Кецховели с улицами Красной Армии и Копылова;
- улицы Молокова с улицами 78 Добровольческой Бригады и Батурина;
- улицы 9 Мая с улицами Водопьянова, Авиаторов и 78 Добровольческой Бригады;
- проспекта Металлургов с улицей Тельмана (в районе Дворца Труда);
- улицы Дмитрия Мартынова с улицей Чернышевского.
Еще семь комплексов установили на зданиях:
- ул. Партизана Железняка, 42/2;
- ул. Белинского, 8;
- ул. Дубровинского, 114;
- ул. Академика Киренского, 19;
- ул. Свердловская, 2д;
- пр. Свободный, 77д;
- ул. Партизана Железняка, 1е.
Каждый из комплексов имеет несколько камер, поэтому отслеживать нарушения они будут по 64 направлению движения. Во время тестовой эксплуатации камеры фиксировали ежедневно 10-16 тыс. нарушений правил дорожного движения.
В дорожной полиции пояснили, что в Красноярском крае имеется 8 стационарных комплексов наблюдения за дорогой и три из них размещены в краевом центре. Большинство нарушений фиксируют передвижные пункты наблюдения — их в крае 62, а в городе работают всего 3.
За прошлый год сотрудники ГИБДД сумели зафиксировать с их помощью больше 400 тыс. нарушений, водителям выписали штрафы на общую сумму 242,9 млн рублей. В этом году количество постановлений пока меньше — всего 320,1 тысяч, но сумма штрафов уже превысила прошлогоднюю — 247 млн рублей.