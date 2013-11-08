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ГИБДД обнародовали карту установленных в Красноярске камер наблюдения
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ГИБДД обнародовали карту установленных в Красноярске камер наблюдения

8 ноября 17:57
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Новые комплексы видеофиксации нарушений в Красноярске закончили тестовую эксплуатацию и заработают в полную силу.

Как пояснили в пресс-службе краевой дорожной полиции, 25 комплексов видеофиксации установили в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и Советском районах на перекрестках:

  • улицы Ленина с улицами Горького, Робеспьера, Перенсона и Вейнбаума;
  • улицы Карла Марка с улицами Вейнбаума, Диктатуры Пролетариата и Декабристов;
  • улицы Марковского с улицей Вейнбаума;
  • проспекта Свободный с улицей Высотная;
  • улицы Ладо Кецховели с улицами Красной Армии и Копылова;
  • улицы Молокова с улицами 78 Добровольческой Бригады и Батурина;
  • улицы 9 Мая с улицами Водопьянова, Авиаторов и 78 Добровольческой Бригады;
  • проспекта Металлургов с улицей Тельмана (в районе Дворца Труда);
  • улицы Дмитрия Мартынова с улицей Чернышевского.

Еще семь комплексов установили на зданиях:

  • ул. Партизана Железняка, 42/2;
  • ул. Белинского, 8;
  • ул. Дубровинского, 114;
  • ул. Академика Киренского, 19;
  • ул. Свердловская, 2д;
  • пр. Свободный, 77д;
  • ул. Партизана Железняка, 1е.

В центре Красноярска появится сразу 8 камер
Изображение: vk.com/gibdd24
Наблюдать за нарушениями полицейские начали на самых аварийно-опасных перекрестках в Октябрьском и Железнодорожном районах
Изображение: 2gis.ru/krasnoyarsk
Камерами оборудовали два перекрестка на ул. Молокова
Изображение: 2gis.ru/krasnoyarsk
На ул. 9 Мая за водителями будут присматривать на трех перекрестках
Изображение: 2gis.ru/krasnoyarsk
Камера появится в мкрн. Покровский
Изображение: 2gis.ru/krasnoyarsk
Пока полицейские наблюдают только за одним пересечением ул. Тельмана и пр. Металлургов
Изображение: 2gis.ru/krasnoyarsk
На ул. Партизана Железняка камеры следят не только за движением по улице, но и за развязками Октябрьского моста
Изображение: 2gis.ru/krasnoyarsk
За ул. Белинского наблюдают с ТРЦ «Комсомолл»
Изображение: 2gis.ru/krasnoyarsk
Камера в районе остановки «Медакадемия» позволит считать нарушения на перекрестке с ул. Аэровокзальная
Изображение: 2gis.ru/krasnoyarsk
На ул. Дубровинского камеру установили на здании Регпалате
Изображение: 2gis.ru/krasnoyarsk
На пр. Свободный и на ул. Академика Киренского камеры следят за безопасностью подъездов к СФУ
Изображение: 2gis.ru/krasnoyarsk
На правом берегу установили только одну камеру — на подъезде к четвертому мосту через Енисей
Изображение: 2gis.ru/krasnoyarsk

Каждый из комплексов имеет несколько камер, поэтому отслеживать нарушения они будут по 64 направлению движения. Во время тестовой эксплуатации камеры фиксировали ежедневно 10-16 тыс. нарушений правил дорожного движения.

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В дорожной полиции пояснили, что в Красноярском крае имеется 8 стационарных комплексов наблюдения за дорогой и три из них размещены в краевом центре. Большинство нарушений фиксируют передвижные пункты наблюдения — их в крае 62, а в городе работают всего 3.

За прошлый год сотрудники ГИБДД сумели зафиксировать с их помощью больше 400 тыс. нарушений, водителям выписали штрафы на общую сумму 242,9 млн рублей. В этом году количество постановлений пока меньше — всего 320,1 тысяч, но сумма штрафов уже превысила прошлогоднюю — 247 млн рублей.

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