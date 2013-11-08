ГИБДД обнародовали карту установленных в Красноярске камер наблюдения

Новые комплексы видеофиксации нарушений в Красноярске закончили тестовую эксплуатацию и заработают в полную силу.

Как пояснили в пресс-службе краевой дорожной полиции, 25 комплексов видеофиксации установили в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и Советском районах на перекрестках:

улицы Ленина с улицами Горького, Робеспьера, Перенсона и Вейнбаума;

улицы Карла Марка с улицами Вейнбаума, Диктатуры Пролетариата и Декабристов;

улицы Марковского с улицей Вейнбаума;

проспекта Свободный с улицей Высотная;

улицы Ладо Кецховели с улицами Красной Армии и Копылова;

улицы Молокова с улицами 78 Добровольческой Бригады и Батурина;

улицы 9 Мая с улицами Водопьянова, Авиаторов и 78 Добровольческой Бригады;

проспекта Металлургов с улицей Тельмана (в районе Дворца Труда);

улицы Дмитрия Мартынова с улицей Чернышевского.

Еще семь комплексов установили на зданиях:

ул. Партизана Железняка, 42/2;

ул. Белинского, 8;

ул. Дубровинского, 114;

ул. Академика Киренского, 19;

ул. Свердловская, 2д;

пр. Свободный, 77д;

ул. Партизана Железняка, 1е.

Каждый из комплексов имеет несколько камер, поэтому отслеживать нарушения они будут по 64 направлению движения. Во время тестовой эксплуатации камеры фиксировали ежедневно 10-16 тыс. нарушений правил дорожного движения.

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В дорожной полиции пояснили, что в Красноярском крае имеется 8 стационарных комплексов наблюдения за дорогой и три из них размещены в краевом центре. Большинство нарушений фиксируют передвижные пункты наблюдения — их в крае 62, а в городе работают всего 3.

За прошлый год сотрудники ГИБДД сумели зафиксировать с их помощью больше 400 тыс. нарушений, водителям выписали штрафы на общую сумму 242,9 млн рублей. В этом году количество постановлений пока меньше — всего 320,1 тысяч, но сумма штрафов уже превысила прошлогоднюю — 247 млн рублей.