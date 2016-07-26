В Красноярске одновременно откроются выставка «Зоомир» и Ярмарка детских товаров

С 10 по 12 ноября в МВДЦ «Сибирь» пройдет одна из самых популярных выставок — «Зоомир». Участие в ней примут тысячи любителей домашних питомцев, заводчики собак и кошек и продавцы зоотоваров. Впервые выставка пройдет одновременно с Ярмаркой детских товаров, где будет представлено все для мам и малышей. Кроме того, гостей ждут множество интересных площадок и развлечений.

Все дни на выставке «Зоомир» можно будет увидеть ламу, лису, енота, собак хаски и самоеда. На мини-ферме «Коза-Дереза» можно погладить и покормить породистых козочек и кроликов. Отдельный павильон займет уникальная выставка породистых голубей от краевого клуба голубеводов. Также будут представлены карликовые кролики, мини-ёжики, йеменские хамелеоны, грызуны мастомисы, лысые морские свинки, маленькие молочные змейки и пауки-птицееды. На стенде зоопарка «Друг» гостей будут ждать ослик, котята, кролики и деко-куры. А конный клуб «Каприоль» предложит маленьким гостям катание на пони.

Традиционно на каждый день выставки запланированы крупные мероприятия. Например, 10 ноября пройдет Всероссийский фестиваль груминга — искусства профессионального ухода за шерстью собак и кошек. В рамках фестиваля состоится зрелищный конкурс грумеров «СибирьГрум»: зрителей ждут яркие стрижки и прически для собак и кошек.

11 ноября состоится крупнейшая в Сибири выставка собак: в этом году будет более 400 участников, свыше 100 пород, в том числе и редких. Посетители смогут увидеть одну из крупнейших пород собак — пиренейскую горную собаку, одну из самых дорогих — чехословацкую волчью собаку, а также немецкого ягдтерьера, французского босерона, японских акита-ину, аффенпинчеров, собак породы вест-хайленд-уайт-терьер, афганских борзых, сибирских ездовых собак, аляскинского маламута и многих других. В этот же день пройдут соревнования по кинологическому фристайлу «Танцы с собаками».

12 ноября состоится международная выставка «Золотая кошка». На ней представят около 100 кошек всевозможных пород: от самых популярных до редких. Гостей ждут коты-экзоты, ориентальные кошки, мейн-куны, кошки роскошных пород «Невская маскарадная», «Сибирская маскарадная» и другие. Кроме того, можно будет посетить краевые соревнования «Аджилити Красноярья» — состязания по кинологическому спорту, где хозяева и собаки проходят трассы с препятствиями, выполняют различные задания и команды.

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На выставке владельцы животных смогут приобрести любые зоотовары: эко-мебель для животных из натуральной древесины, полезные корма и деликатесы, принадлежности для ухода за шерстью, ветеринарные препараты. На выставке даже можно будет собрать и сдать биоматериал собак и кошек на ДНК-тестирование. Кроме того, каждый желающий сможет взять домой животных из красноярских зооприютов.

Для маленьких гостей выставки предусмотрена большая развлекательная программа. Здесь будет работать игровая площадка с каруселями, батутами, аквагримом и конкурсами. Состоятся мастер-классы, где можно смастерить фигурки животных и другие поделки, поработать на гончарном круге.

Одновременно пройдет Ярмарка детских товаров с распродажей вещей и школой молодых мам.

Время работы: 10–11 ноября с 10:00 до 19:00, 12 ноября с 10:00 до 17:00. Стоимость билета: 10 ноября — 100 рублей, 11 и 12 ноября — 200 рублей, детям до 7 лет — вход свободный. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).