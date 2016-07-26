Карликовых кроликов, мини-ёжиков и декоративных кур покажут на выставке «Зоомир»

На выставке «Зоомир» с 10 по 12 ноября красноярцы смогут посмотреть на маленьких животных — карликовых кроликов, мини-ёжиков и йеменских хамелеонов.

Также на выставке будут представлены лысые морские свинки (скини), грызуны мастомисы, котята и даже декоративные куры. Любителей экзотики ждут маленькие молочные змейки и пауки-птицееды.

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Посетители смогут узнать всё об особенностях ухода за этими животными и их разведении, а также приобрести себе питомца.

Выставка «Зоомир» пройдет с 10 по 12 ноября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 10–11 ноября с 10:00 до 19:00; 12 ноября с 10:00 до 17:00. Стоимость билета: 10 ноября — 100 рублей, детям до 7 лет — вход свободный; 11 и 12 ноября — 200 рублей, детям до 7 лет — вход свободный.